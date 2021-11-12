Италия – Украина 4:3 (по буллитам)

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В первом периоде итальянцам удалось открыть счет в матче, обыграв Дмитрия Кубрицкого и направив шайбу между его щитками. Сборная Украины создавала моменты и наносила ударные ответы по воротам Давида Фадани. Команды не изменили счет до конца периода, на перерыв сборная Италии ушла с минимальным преимуществом.

Во втором периоде украинская сборная действовала активнее в зоне соперника, но обыграть Фадани не удалось. Марко Санна увеличил отрыв Италии и оформил дубль в игре – 2:0.

В третьем периоде сборная Украины забросила и сократила отставание до минимального – Андрей Михнов забросил шайбу в ворота Италии. За две минуты до конца матча национальная сборная сравняла счет – Михаил Рыбалко обыграл Фадани. "Сине-желтые" вышли вперед – Андрей Михнов оформил дубль, но на последней секунде матча итальянцы сравняли счет – 3:3.

В овертайме командам не удалось определить победителя, в серии буллитов сборная Италии одержала победу.