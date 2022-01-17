Сборная Украины по гандболу досрочно вылетела с чемпионата Европы

В понедельник, 17 января, на чемпионате Европы по гандболу среди мужских команд сборная Украины провела третий поединок. Украина уступила сборной Хорватии со счетом 25:38.

Украина – Хорватия 25:38 (13:18)

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После первого тайма украинская сборная уступала вице-чемпионам Европы 5 мячей. Дмитрий Артеменко забил 4 гола. Антон Терехов отразил 3 броска из 7.

Во втором тайме хорватские гандболисты увеличили отрыв до 8 мячей. Этому способствовали удаления в украинской команде. Так, на 35 минуте на две минуты был удален Илья Близнюк, А на 47-й – Иван Мартынович.