Сборная Украины по гандболу досрочно вылетела с чемпионата Европы
17 января 2022 , 20:52Читати новину українською
Источник:24 канал
В понедельник, 17 января, на чемпионате Европы по гандболу среди мужских команд сборная Украины провела третий поединок. Украина уступила сборной Хорватии со счетом 25:38.
Украина – Хорватия 25:38 (13:18)
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После первого тайма украинская сборная уступала вице-чемпионам Европы 5 мячей. Дмитрий Артеменко забил 4 гола. Антон Терехов отразил 3 броска из 7.
Во втором тайме хорватские гандболисты увеличили отрыв до 8 мячей. Этому способствовали удаления в украинской команде. Так, на 35 минуте на две минуты был удален Илья Близнюк, А на 47-й – Иван Мартынович.
- После двух поражений от сборных Сербии и Франции сборная Украины сохраняла лишь призрачные шансы на выход во второй групповой этап. Для успеха украинцам нужно было обыгрывать Хорватию с разницей в 13 мячей, что было крайне маловероятным.
- Хорватия традиционно входит в когорту сильнейших сборных Европы. На прошлом европейском форуме в 2020 году сборная Хорватии заняла второе место, уступив в финале испанцам.