Окончательное решение, как сообщают в пресс-службе ГК Галичанка, должна принять Европейская федерация гандбола.

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13 января, львовская Галичанка и Европейская федерация гандбола получили письмо от итальянского клуба Бриксен, в котором говорится, что у нескольких игроков обнаружен коронавирус и команда не сможет прибыть во Львов на ответный матч, который должен был состояться в эти выходные.

"Теоретически победителем 1/8 финала Еврокубка становится Галичанка, которая одолела Бриксен в первом матче со счетом 36:29. Впрочем, дождемся официального решения Европейской федерации гандбола", – говорится в сообщении.

Путь Галичанки