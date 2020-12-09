Во вторник, 8 декабря, сборная Украины по футзалу сыграла товарищеский поединок против Молдовы. Украинцы без проблем одержали уверенную победу над соперником.

Украина – Молдова 4:1

Голч: Шотурма, 5, 20, Кузь, 24, Фаренюк, 26 – Николайчук, 35

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Команды довольно интенсивно начали поединок. Уже на 5-й минуте активность украинской сборной была реализована. Белоцерковец развел аут с Зварыч. Тот отдал разрезную передачу на Шотурму, который мощным ударом отправил мяч точно в ворота – 1:0, пишет 24 канал.

В течение всего первого тайма футзалисты обеих сборных создавали остроту у ворот голкиперов. За девять секунд до свистка арбитра на перерыв счет был увеличен. Белоцерковец отдал передачу прямо на свободного Шотурму, который вновь проверил свою пушку и оформил дубль – голкипер был бессилен перед таким ударом, 2:0.

После перерыва гости провели опасную атаку, но голкипер был на месте.

Уже через три минуты второго тайма снова забили подопечные Александра Косенко. Пелех стал адресатом от партнера по команде и почти с центра поля без колебаний пробил. Кузь увидел полет мяча и помог ему пересечь линию ворот Молдовы – 3:0. Голкипер не видел полета мяча, поэтому был дезориентирован.

В середине второй 20-минутки украинские игроки увеличили счет до неприличного. Журба и Фаренюк поиздевались над соперниками, которые разместились все в обороне. Комбинация украинцев была легкой словно на тренировке. Такую классную атаку удачно завершил Фаренюк, который получил передачу и из-под соперника нанес удар – 4:0.

За 5 минут до конца поединка футзалисты Молдовы несколько сократили счет. Николайчук показал великолепную технику. Он легко обыграл Кузя, а затем и голкипера Украины и перевел мяч прямо в девятку ворот – 4:1.

Второй товарищеский матч между Украиной и Молдовой происходит прямо сейчас, 9 декабря, в Запорожье. Поединок начался в 14:00. Счет встречи после первого тайма – 0:5 в пользу Украины.

Украина – Молдова видеообзор