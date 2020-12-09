У вівторок, 8 грудня, збірна України з футзалу зіграла товариський поєдинок проти Молдови. Українці без проблем здобули впевнену перемогу над суперником.

Україна – Молдова 4:1

Голи: Шотурма, 5, 20, Кузь, 24, Фаренюк, 26 – Ніколайчук, 35

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Команди досить інтенсивно розпочали поєдинок. Вже на 5-й хвилині активність української збірної була реалізована. Білоцерківець розвів аут з Зварич. Той віддав розрізну передачу на Шотурму, який потужним ударом відправив м'яч точно у ворота – 1:0, пише 24 канал.

Протягом усього першого тайму футзалісти обох збірних створювали гостроту біля воріт голкіперів. За дев'ять секунд до свистка арбітра на перерву рахунок було збільшено. Білоцерківець віддав передачу прямо на вільного Шотурму, який знову перевірив свою гармату та оформив дубль – голкіпер був безсилий перед таким ударом, 2:0.

Після перерви гості провели небезпечну атаку, але голкіпер був на місці.

Вже за три хвилини другого тайму знову забили підопічні Олександра Косенка. Пелех став адресатом від партнера по команді та майже з центра поля без вагань пробив. Кузь побачив політ м'яча та допоміг йому перетнути лінію воріт Молдови – 3:0. Голкіпер не бачив польоту м'яча, то був дезорієнтований.

У середині другої 20-хвилинки українські гравці збільшили рахунок до непристойного. Журба та Фаренюк познущались над суперниками, які розмістились всі в обороні. Комбінація українців була легкою немов на тренуванні. Таку класну атаку вдало завершив Фаренюк, який отримав передачу та з-під суперника завдав удару – 4:0.

За 5 хвилин до кінця поєдинку футзалісти Молдови дещо скоротили рахунок. Ніколайчук показав чудову техніку. Він легко обіграв Кузя, а потім і голкіпера України та перевів м'яч прямо у дев'ятку воріт – 4:1.

Другий товариський матч між Україною та Молдовою відбувається прямо зараз, 9 грудня, у Запоріжжі. Поєдинок розпочався о 14:00. Рахунок зустрічі після першого тайму – 0:5 на користь України.

Україна – Молдова відеоогляд