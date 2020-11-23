Сборная Украины по футзалу получила календарь матчей отбора на Евро-2022
Сборная Украины по футзалу сыграет в отборе на Чемпионате Европы 2022 года. Матчи квалификации запланированы на 2021 год.
Сборная Украины попала в группу с Данией, Албанией и Хорватией. И именно с датчанами нам выпадает сыграть первый матч в отборе. Об этом говорится в сообщении Ассоциации футзала Украины.
Календарь матчей сборной Украины по футзалу
- 27 января. Украина – Дания
- 31 января. Албания – Украина
- 3 марта. Хорватия – Украина
- 7 марта. Украина – Хорватия
- 7 апреля. Дания – Украина
- 11 апреля. Украина – Албания
Напомним, что финальной части напрямую выйдут команды, занявшие первые места в своих группах. А также еще шесть лучших вторых команд, занявшие вторые места. Еще две сборные, занявшие вторые места, сыграют в плей-офф.
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Еще перед стартом в отборе на Чемпионат Европы, сборная Украины сыграет два товарищеских матча. 8 и 9 декабря в Запорожье команда померяется силами со сборной Молдовы.
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