Збірна України з футзалу зіграє у відборі на Чемпіонаті Європи 2022 року. Матчі кваліфікації заплановані на 2021 рік.

Збірна України потрапила до групи з Данією, Албанією та Хорватією. І саме з данцями нам випадає зіграти перший матч у відборі. Про це йдеться в повідомленні Асоціації футзалу України.

Календар матчів збірної України з футзалу

27 січня. Україна – Данія

31 січня. Албанія – Україна

3 березня. Хорватія – Україна

7 березня. Україна – Хорватія

7 квітня. Данія – Україна

11 квітня. Україна – Албанія

Нагадаємо, що фінальної частини напряму вийдуть команди, які посядуть перші місця у своїх групах. А також ще шість кращих других команд, які посядуть другі місця. Ще дві збірні, які посядуть другі місця, зіграють у плей-офф.

Варте уваги Скасований матч Швейцарія – Україна: коли слід очікувати рішення УЄФА

Ще перед стартом у відборі на Чемпіонат Європи, збірна України зіграє два товариські матчі. 8 та 9 грудня в Запоріжжі команда поміряється силами зі збірною Молдови.