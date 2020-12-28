УЕФА обновил рейтинг сборных по футзалу. Сборная Украины в этом рейтинге заняла девятое место.

По итогам 2020 года сборная Украины по футзалу потеряла сразу три позиции, опустившись на 9 место. В 2019 году наша команда была на шестом месте в мировом рейтинге. Новый рейтинг сборных опубликован на сайте УЕФА.

На первом месте в рейтинге УЕФА – сборная Испании. Далее разместились Португалия и Россия.

В 2020 году "сине-желтые" провели семь матчей – четыре товарищеских и три официальных. На счету наших ребят четыре победы, одна ничья и два поражения (разница голов 23:15). Сборной Украины удалось расписаться в воротах соперника во всех поединках. Всего забивали 11 разных игроков.

Однако нашей команде не удалось пробиться на ЧМ-2020. В матчах элит-раунда отбора украинцы уступили Сербии и Испании и сыграли вничью с французами.

Единственные победы были одержаны в товарищеских матчах. В ноябре наша сборная одержала две непростые победы в гостях над Венгрией, а в декабре улучшила себе настроение двумя уверенными викториями над Молдовой в Запорожье.

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Что касается соперников сборной Украины в отборе на Евро-2022, то сборная Хорватии – седьмая, Албания – 26-я, а Дания – 33-я.