УЄФА оновив рейтинг збірних з футзалу. Збірна України в цьому рейтингу посіла дев'яте місце.

За підсумками 2020 року збірна України з футзалу втратила одразу три позиції, опустившись на 9 місце. У 2019 році наша команда була на шостому місці у світовому рейтингу. Новий рейтинг збірних опубліковано на сайті УЄФА.

На першому місці в рейтингу УЄФА – збірна Іспанії. Далі розмістилися Португалія та Росія.

У 2020 році "синьо-жовті" провели сім матчів – чотири товариські й три офіційні. На рахунку наших хлопців чотири перемоги, одна нічия та дві поразки (різниця голів 23:15). Збірній України вдалося розписатися у воротах суперника в усіх поєдинках. Загалом забивали 11 різних гравців.

Однак нашій команді не вдалося пробитися на ЧС-2020. У матчах еліт-раунду відбору українці поступилися Сербії та Іспанії, і зіграли внічию з французами.

Єдині перемоги були здобуті у товариських матчах. У листопаді наша збірна здобула дві непрості перемоги в гостях над Угорщиною, а у грудні покращила собі настрій двома впевненими вікторіями над Молдовою в Запоріжжі.

Варте уваги Кріштіану Роналду став найкращим футболістом XXI століття

Щодо суперників збірної України у відборі на Євро-2022, то збірна Хорватія – сьома, Албанія – 26-а, а Данія – 33-я.