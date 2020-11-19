Збірна України повернулася додому після того, як матч проти Швейцарії не відбувся. По прибутті вся команда пройшла тестування на коронавірус.

Всі члени української делегації здали ПЛР-тести на Covid-19 у спеціально відведеному для цього приміщенні аеропорту "Бориспіль" одразу по прибутті, 18 листопада. Про це повідомили в Українській асоціації футболу.

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Процедура проводилася фахівцями лабораторії, сертифікованої УЄФА в Україні.

Після обробки тестів стало відомо, що всі результати негативні, у тому числі – у футболістів Сергія Кривцова та Жуніора Мораеса. Нагадаємо, їх результати під час тестування у Швейцарії дали позитивний результат, хоча обоє гравців свого часу перехворіли.

В УАФ також відзначили, що у Швейцарії відмовилися робити повторне тестування футболістам та членам делегації, в яких були негативні результати, а всю команду відправили на карантин. Хоча правила УЄФА дозволяти провести матч, адже збірна України мала 13 гравців, необхідних для проведення матчу.