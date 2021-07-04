Сборная Украины по футболу прибывает в Борисполь: смотрите онлайн-трансляцию
4 июля 2021 , 15:54Читати новину українською
Источник:24 канал
Сборная Украины по футболу завершила свои игры на Евро-2020, впервые в своей истории войдя в четвертьфинал турнира. Игроки прибудут в Украину из Рима уже сегодня, 4 июля.
Украинская ассоциация футбола пригласила всех желающих на крышу паркинга терминала D в аэропорту Борисполя. Туда можно попасть с эстакады третьего этажа.
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Журналисты и болельщики имеют возможность первыми вживую встретить футболистов и тренерский штаб в аэропорту. В то же время на ютубе 24 канала можно посмотреть онлайн-трансляцию.
Встречаем сборную Украины по футболу: смотрите онлайн-трансляцию
Коротко об игре футбольной сборной на Евро-2020
- Украинская сборная по футболу впервые в истории попала в восьмерку лучших команд Европы.
- Команда героически преодолела 1/8 финала после победы над Швецией.
- В то же время на пути к 1/4 финала команду Украины остановила сборная Англии.
- Главный наставник сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил сборную за работу и болельщиков за поддержку.