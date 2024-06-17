В первом туре группового раунда Евро-2024 украинцы уступили сборной Румынии со счетом 0:3. Результат поединка стал шоком для игроков и болельщиков.

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Зинченко: В следующем матче сделаем все, чтобы порадовать фанов

В середине первого тайма украинцы пропустили гол после ошибок Матвиенко и Лунина. А в начале второй половины игры Марин и Дрегуш довели счет до разгромного. И хотя до завершения поединка оставалось более 30 минут, но подопечные Реброва не смогли забить хотя бы гол престижа.

Позорный результат в поединке с румынами прокомментировал Александр Зинченко.

Я не знаю, что говорить. Стыдно смотреть в глаза болельщикам, которые приехали на нас посмотреть. Скажу, что мы в следующем матче сделаем все, чтобы порадовать фанов. Не знаю, что сказать. Стыдно. И я уверен, что все ребята понимают это,

– заметил Зинченко.

Отметим, что Александр Зинченко отыграл полный матч против Румынии. Футболист лондонского Арсенала заменил Виталия Миколенко на левом фланге защиты.

Следующий поединок на Евро-2024 подопечные Сергея Реброва сыграют 21 июня. "Сине-желтые" сыграют против сборной Словакии.