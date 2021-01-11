Украинская ассоциация футбола объявила о подписании контракта с брендом "Львовское", который стал новым национальным спонсором сборной Украины.

О финансовых условиях информации нет. Договор прокомментировал президент УАФ Андрей Павелко.

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"Сейчас Украина и весь мир столкнулись с серьезными испытаниями и очень важно в такое время заручиться поддержкой надежного партнера. Мы рады началу сотрудничества с брендом Львовское. 2021 год – это важный год для нашей команды, ведь сборная будет играть в финальной части Евро-2020. это должна быть мощная коллаборация. Мы готовы к активному сотрудничеству и в ожидании реализации совместных масштабных проектов", – отметил Павелко.

Условия контракта

Соглашение подписано на 4 года. Этот длительный период, будет наполнен различными активностями от бренда "Львовское". Впервые их можно будет увидеть уже в рамках подготовки и проведения домашних матчей национальной сборной Украины на "Арене Львов" 28 и 31 марта. В первом матче сборная сыграет против Финляндии, во втором – будет противостоять сборной Казахстана.

Новый год откроет новый этап в развитии бренда и в футбольной семьи нашего государства. Бренд "Львовское" уже начал активную подготовку маркетинговых кампаний под лозунгом "Миллионы украинцев – одна команда", ведь футбол, и особенно национальная сборная действительно объединяют миллионы.