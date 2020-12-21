Главный тренер Динамо Мирча Луческу, похоже, рассчитывает на бразильского защитника Феррейру Сидклея. Игрок вернется в Динамо и поедет с командой на первый тренировочный сбор.

Как сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside", такое решение было принято после консультации с Луческу. Румынский специалист его одобрил.

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По итогам сбора Луческу определится с будущим 27-летнего бразильца, контракт которого с киевлянами действует до лета 2023 года.

Что известно о Сидклее

Футболист пришел в Динамо летом 2018 года из Атлетико Паранаэнсе.

В прошлом сезоне Сидклей не сыграл ни одного матча за основную команду Динамо. Всего за полтора сезона Сидклей провел во всех турнирах 23 матча (17 в чемпионате Украины, 1 в розыгрыше национального Кубка и 5 в Лиге Европы), забив 1 мяч.

Аренда Сидклея в Коринтиансе рассчитана до 31 декабря. В нынешнем розыгрыше бразильской Серии А на его счету 9 матчей.