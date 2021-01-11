Українська асоціація футболу оголосила про підписання контракту з брендом "Львівське", який став новим національним спонсором збірної України.

Про фінансові умови інформації немає. Договір прокоментував президент УАФ Андрій Павелко.

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"Зараз Україна та увесь світ зіткнулися з серйозними випробуваннями і дуже важливо в такий час заручитися підтримкою надійного партнера. Ми раді початку співпраці з брендом Львівське. 2021 рік – це важливий рік для нашої команди, адже збірна буде грати у фінальній частині Євро-2020. Це повинна бути потужна колаборація. Ми готові до активної співпраці та в очікуванні реалізації спільних масштабних проєктів", – зазначив Павелко.

Умови контракту

Угоду підписано на 4 роки. Це тривалий період, який буде наповнений різними активностями від бренду "Львівське". Вперше їх можна буде побачити вже в рамках підготовки та проведення домашніх матчів національної збірної України на "Арені Львів" 28 та 31 березня. У першому матчі збірна зіграє проти Фінляндії, в другому – протистоятиме збірній Казахстану.

Новий рік відкриє новий етап в розвитку бренду та у футбольної родини нашої держави. Бренд "Львівське" уже розпочав активну підготовку маркетингових кампаній під гаслом "Мільйони українців – одна команда", адже футбол, і особливо національна збірна дійсно об'єднують мільйони.