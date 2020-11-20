1 декабря женская сборная Украины проведет последний матч отбора Евро-2022 против национальной команды Черногории. Наставник Наталья Зинченко объявила заявку на игру из 22-х футболисток.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Смотрите также Отмененный матч Швейцария – Украина: когда следует ожидать решения УЕФА

Украина еще может зацепиться за 2 место в группе, но для этого нужно победить или набрать один пункт и надеяться, что Ирландия проиграет Германии.

Справка. 2 место даст возможность сыграть в стыковых матчах за право выйти на Евро, которое пройдет в Англии.

Состав женской сборной Украины по футболу

Вратари: Ирина Санина, Екатерина Самсон, Дарья Бондарчук.

Защитники: Дарья Кравец, Ольга Басанская, Ирина Подольская, Екатерина Корсун, Анастасия Филенко, Натия Панцулая, Любовь Шматко.

Полузащитники: Ольга Овдийчук, Дарья Апанащенко, Анна Петрик, Тамила Химич, Ия Андрущак, Яна Калинина, Вероника Андрухив, Виктория Гирин.

Нападающие: Надежда Кунина, Анна Воронина, Николь Козлова, Роксолана Кравчук.