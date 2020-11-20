Сборная Украины по футболу объявила состав на решающий матч отбора на Евро-2022
1 декабря женская сборная Украины проведет последний матч отбора Евро-2022 против национальной команды Черногории. Наставник Наталья Зинченко объявила заявку на игру из 22-х футболисток.
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
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Украина еще может зацепиться за 2 место в группе, но для этого нужно победить или набрать один пункт и надеяться, что Ирландия проиграет Германии.
Состав женской сборной Украины по футболу
Вратари: Ирина Санина, Екатерина Самсон, Дарья Бондарчук.
Защитники: Дарья Кравец, Ольга Басанская, Ирина Подольская, Екатерина Корсун, Анастасия Филенко, Натия Панцулая, Любовь Шматко.
Полузащитники: Ольга Овдийчук, Дарья Апанащенко, Анна Петрик, Тамила Химич, Ия Андрущак, Яна Калинина, Вероника Андрухив, Виктория Гирин.
Нападающие: Надежда Кунина, Анна Воронина, Николь Козлова, Роксолана Кравчук.
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