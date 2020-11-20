1 грудня жіноча збірна України проведе останній матч відбору Євро-2022 проти національної команди Чорногорії. Наставник Наталія Зінченко оголосила заявку на гру з 22-х футболісток.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Україна ще може зачепитися за 2 місце в групі, але для цього потрібно перемагати або набирати один пункт і сподіватися, що Ірландія програє Німеччині.

Довідка. 2 місце дати можливість зіграти в стикових матчах за право вийти на Євро, яке пройде в Англії.

Склад жіночої збірної України з футболу

Воротарі: Ірина Саніна, Катерина Самсон, Дарина Бондарчук.

Захисники: Дар’я Кравець, Ольга Басанська, Ірина Подольська, Катерина Корсун, Анастасія Філенко, Натія Панцулая, Любов Шматко.

Півзахисники: Ольга Овдійчук, Дар’я Апанащенко, Анна Петрик, Таміла Хімич, Ія Андрущак, Яна Калініна, Вероніка Андрухів, Вікторія Гірин.

Нападники: Надія Куніна, Ганна Вороніна, Ніколь Козлова, Роксолана Кравчук.