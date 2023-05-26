Соревнования без россиян: сборная Украины по дзюдо завоевала три медали в первый день Гран-при в Австрии

Украинские спортсмены смогли получить сразу три награды. Однако ни один исполнитель не надел медаль самого ценного сорта.

Сборная Украины по дзюдо добыла в борьбе одну "серебряную" и две "бронзовые" медали на Гран-при в Австрии. На соревнованиях не были заявлены команды России и Белоруссии.

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Медали, давшиеся потом и кровью

Украинские дзюдоисты завоевали три награды в первый день соревнований на турнире Upper Austria Grand Prix 2023 в Линце. В весовой категории до 60 килограммов Дильшот Халматов сошел на вторую строчку пьедестала, а Артем Лесюк получил бронзовую награду. Третье место заняла также Дарья Билодид, соревновавшаяся в весе до 57 килограммов.

Халматов на пути к первой в карьере медали Гран-при одолел четырех соперников, уступив только финал. Там Дильшот из-за удаления (причиной стала травма) проиграл вицечемпиону мира среди кадетов-2019 и чемпиону Европы среди юниоров-2021 французу Роману Валадье Пикару, который, кстати, в полуфинале взял верх над другим представителем Украины Артемом Лесюком. Стоит добавить, что Халматов в решающей битве соперничал с травмой пальца, что не позволяло ему полноценно бороться.

Что касается Артема Лесюка, который программ триумфатора Валадье, то украинец без боя не сдался. В "бронзовом поединке в схватке Назиром Талибовым из Азербайджана он взял верх, что позволило ему, третий раз в карьере взойти на пьедестал Гран-при.

Дарья Билодид уступила в полуфинале Плене Корнелиссе из Нидерландов. В дуэли за третье место украинка одолела победительницу Grand Slam Тбилиси-2023 сербку Марицу Перишич. На "голден скор" с помощью "о-сото-макикоми" Билодид добыла в борьбе победный балл, что принесло ей "бронзу".

Стоит отметить, что для всех дзюдоистов это первый крупный международный турнир после чемпионата мира. Украина, бойкотировавшая мировое первенство, выступает в Австрии оптимальным составом: все сильнейшие дзюдоисты в заявке команды. Этот турнир также квалификационный на Олимпиаду, то есть его результаты влияют на олимпийский отборочный рейтинг.