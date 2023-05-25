Ольга Ляхова заняла первое место на турнире Континентального тура World Athletics в итальянской Савоне. Украинская легкоатлетка Ольга Ляхова выиграла свой первый старт сезона-2023.

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Невероятный старт

Ольга Ляхова смогла занять ведущую позицию на пьедестале почета на турнире в Савоне. Стоит отметить, что украинская легкоатлетка торжествует на этих соревнованиях уже второй год. В 2022 году она также выигрывала турнир со временем в 2:01.58 минуты.

В этом году Ляхова выиграла свой первый старт сезона-2023 в беге на 800 метров. Ольга получила маститых соперниц на дистанции, которыми, в частности, стали чемпионка Дании в дисциплине Аннемари Ниссен и итальянская чемпионка в эстафете 4х400 метров Серена Трояни.

Украинская легкоатлетка смогла добраться до финиша за 2:01.79 минуты – на 0.11 секунды быстрее ближайшей преследовательницы, Адрианны Топольницкой из Польши. Пробежать дистанцию быстрее легкоатлетке удавалось всего трижды, а именно: на соревнованиях в Савоне и Падове (личный рекорд сезона 1:59.87), а также на этапе Бриллиантовой лиги в Осло (2:00.39).