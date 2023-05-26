Збірна України з дзюдо виборола одну "срібну" та дві "бронзові" медалі на Гран-прі у Австрії. На змаганнях не були заявленні команди Росії та Білорусі.

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Медалі, які далися потом та кров'ю

Українські дзюдоїсти здобули три нагороди у перший день змагань на турнірі Upper Austria Grand Prix 2023 у Лінці. У ваговій категорії до 60 кілограмів Дільшот Халматов зійшов на другу сходинку п’єдесталу, а Артем Лесюк здобув бронзову нагороду. Третє місце виборола також Дар'я Білодід, яка змагалася у вазі до 57 кілограмів.

Халматов на шляху до першої у кар’єрі медалі Гран-прі здолав чотирьох суперників, поступившись лише у фіналі. Там Дільшот через вилучення (причиною стала травма) програв віцечемпіону світу серед кадетів-2019 і чемпіону Європи серед юніорів-2021 французу Роману Валадьє Пікару, який, до речі, у півфіналі взяв гору над іншим представником України Артемом Лесюком. Варто додати, що Халматов у вирішальній битві змагався з травмою пальця, що не дозволяло йому повноцінно боротися.

Щодо Артема Лесюка, який програм тріумфатору Валадьє, то українець без бою не здався. У "бронзовому поєдинку у сутичці Назіром Талібовим з Азербайджану він взяв гору, що дозволило йому, втретє у кар’єрі зійти на п’єдестал Гран-прі.

Дар'я Білодід поступилася у півфіналі Плені Корнеліссе з Нідерландів. У дуелі за третю сходинку українка здолала переможницю Grand Slam Тбілісі-2023 сербку Маріцу Перішич. На "голден скор" за допомогою "о-сото-макікомі" Білодід виборола переможний бал, що принесло ій "бронзу".

Варто зазначити, що для усіх дзюдоїстів – це перший великий міжнародний турнір після чемпіонату світу. Україна, яка бойкотувала світову першість, виступає в Австрії оптимальним складом: усі найсильніші дзюдоїсти у заявці команди. Цей турнір також є кваліфікаційний на Олімпіаду, тобто його результати впливають на олімпійський відбірковий рейтинг.