На кого зі збірної робить ставки тренер

Наші спортсмени довго готувалися до цього чемпіонату. Про це 24 каналу розказав головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва. Він визначив лідерів серед українських дзюдоїстів.

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Так, основними лідерками у жіночій команді він назвав відому на весь світ Дар'ю Білодід та Єлизавету Литвиненко – юну 18-річну спортсменку, яка є чемпіонкою серед кадетів. За словами Дуброви, вона демонструє досить високий рівень та може зробити сюрприз і поборотися за нагороди.

Головними претендентами на медалі серед чоловічої частини збірної, на погляд тренера, є Богдан Ядов та бронзовий призер торішнього чемпіонату світу Яків Хамо.

"Це основні 4 спортсмени, на яких ми розраховуємо, але й інші також перебувають у досить непоганій формі", – пояснив Дуброва.

Він розповів, що дзюдоїсти провели довгу підготовку до чемпіонату та буквально щойно повернутися з тренувального табору в Італії, де провели 5 днів та тренувалися разом із спортсменами з 30 країн.

Підготовка йде. Звісно, трошки вибиває з колії ця ситуація – не зрозуміло, будемо ми брати участь чи ні. Але в цілому команда на хорошому ходу, і сподіваюся, що 1 – 2 нагороди нам вдасться завоювати,

– підсумував тренер збірної України з дзюдо.

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