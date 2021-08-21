Сборная Украины по боксу завоевала рекордное количество медалей на чемпионате Европы
21 августа 2021 , 16:19Читати новину українською
Источник:ФБУ
Сборная Украины по боксу завоевала рекордное количество медалей на чемпионате Европы среди юношей и девушек. Представители Украины получили 23 награды и заняли 2 место в медальном зачете.
Сборная Украины завоевала 7 золотых медалей
На чемпионате Европы в Сараево украинская команда была представлена максимальным количеством атлетов – 16 парней и 13 девушек.
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Сборная Украины завоевала 7 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых наград.
Чемпионы Европы
- Артем Михалев (40 кг)
- Васиф Керимов (46 кг)
- Иван Безуглый (54 кг)
- Кира Макогоненко (42 кг)
- Ульяна Бесфамильная (46 кг)
- Юлия Ступакова (54 кг)
- Анастасия Таран (60 кг)
Серебряные призеры
- Давид Жигжжавин (42 кг)
- Видади Зейниев (44 кг)
- Вячеслав Борщевский (52 кг)
- Анатолий Бегунов (57 кг)
- Александр Третьяков (70)
- Валерия Локтионова (36 кг)
- Таисия Покусай (40 кг)
- Ульяна Овсепян (44 кг)
- Мария Панасенко (48 кг)
Бронзовые призеры
- Дмитрий Карабцов (48 кг)
- Тимур Карайван (50 кг)
- Кирилл Романий (60 кг)
- Карим Гусейнов (63 кг)
- Александр Слесарев (80 кг)
- Богдан Бойченко (90 кг)
- Дарья Коваленко (38 кг)