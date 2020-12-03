Украинские боксеры завоевали рекордные 20 медалей на чемпионате Европы
Сборная Украины по боксу с рекордом завершила юниорский чемпионат Европы. Украинские бойцы получили 20 медалей на чемпионате Европы в Софии (Болгария).
Турнир, участие в котором приняли 19 стран, стал самым успешным в истории сборной Украины. Как сообщает Федерация бокса Украины, украинские юниоры завоевали 20 разных медалей.
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Як медалі виграли українці
- 5 золотых
- 4 серебряных
- 11 бронзовых.
Это второй показатель среди всех стран-участниц нынешних соревнований. В медальном зачете украинцы уступили только России.
Кто выиграл медали
Чемпионами Европы по итогам финальных поединков стали:
- Виталий Грабовский в весовой категории 57 кг
- Александр Яровый в категории 60 кг
- Алексей Боклах в категории 63 кг
- Александр Балабин в категории 70 кг
- Вероника Накота в весовой категории до 66 кг.
Серебряными призерами первенства континента стали:
- Максим Рудик (50 кг)
- Айдер Абдураимов (54 кг)
- Анастасия Крамаренко (60 кг)
- Каринэ Айрапетян (80 кг).
Бронзовые награды молодежного Евро-2020 получили:
- Джамал Кулиев (80 кг)
- Валерий Шульга (+80 кг)
- Елизавета Воевудко (46 кг)
- Алина Крамар (50 кг)
- Изабель Габорец (52 кг)
- Ярослава Масюткина (54 кг)
- Татьяна Довгаль (57 кг)
- Мария Фонотова (63 кг)
- Радмила Родионова (70 кг)
- Александра Джигун (75 кг)
- Полина Черненко (+80 кг).
Украинскую сборную с рекордным результатом поздравил Президент Владимир Зеленский.
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