Сборная Украины по боксу с рекордом завершила юниорский чемпионат Европы. Украинские бойцы получили 20 медалей на чемпионате Европы в Софии (Болгария).

Турнир, участие в котором приняли 19 стран, стал самым успешным в истории сборной Украины. Как сообщает Федерация бокса Украины, украинские юниоры завоевали 20 разных медалей.

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Як медалі виграли українці

5 золотых

4 серебряных

11 бронзовых.

Это второй показатель среди всех стран-участниц нынешних соревнований. В медальном зачете украинцы уступили только России.

Кто выиграл медали

Чемпионами Европы по итогам финальных поединков стали:

Виталий Грабовский в весовой категории 57 кг

Александр Яровый в категории 60 кг

Алексей Боклах в категории 63 кг

Александр Балабин в категории 70 кг

Вероника Накота в весовой категории до 66 кг.

Серебряными призерами первенства континента стали:

Максим Рудик (50 кг)

Айдер Абдураимов (54 кг)

Анастасия Крамаренко (60 кг)

Каринэ Айрапетян (80 кг).

Бронзовые награды молодежного Евро-2020 получили:

Джамал Кулиев (80 кг)

Валерий Шульга (+80 кг)

Елизавета Воевудко (46 кг)

Алина Крамар (50 кг)

Изабель Габорец (52 кг)

Ярослава Масюткина (54 кг)

Татьяна Довгаль (57 кг)

Мария Фонотова (63 кг)

Радмила Родионова (70 кг)

Александра Джигун (75 кг)

Полина Черненко (+80 кг).

Украинскую сборную с рекордным результатом поздравил Президент Владимир Зеленский.