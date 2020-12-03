Збірна України з боксу з рекордом завершила юніорський чемпіонат Європи. Українські бійці здобули 20 медалей на чемпіонаті Європи у Софії (Болгарія).

Турнір, участь в якому взяли 19 країн, став найуспішнішим в історії збірної України. Як повідомляє Федерація боксу України, українські юніори завоювали 20 медалей різного ґатунку.

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Як медалі виграли українці

5 золотих

4 срібні

11 бронзових.

Це другий показник серед усіх країн-учасниць цьогорічних змагань. У медальному заліку українці поступилися лише Росії.

Хто виграв медалі

Чемпіонами Європи за підсумками фінальних двобоїв стали:

Віталій Грабовський у ваговій категорії 57 кг;

Олександр Яровий у категорії 60 кг;

Олексій Боклах у категорії 63 кг;

Олександр Балабін у категорії 70 кг;

Вероніка Накота у ваговій категорії до 66 кг.

Срібними призерами першості континенту стали:

Максим Рудик (50 кг);

Айдер Абдураімов (54 кг);

Анастасія Крамаренко (60 кг);

Каріне Айрапетян (80 кг).

Бронзові нагороди молодіжного Євро-2020 здобули:

Джамал Кулієв (80 кг);

Валерій Шульга (+80 кг);

Єлизавета Воєвудко (46 кг);

Аліна Крамар (50 кг);

Ізабель Габорець (52 кг);

Ярослава Масюткіна (54 кг);

Тетяна Довгаль (57 кг);

Марія Фонотова (63 кг);

Радмила Родіонова (70 кг);

Олександра Джигун (75 кг);

Поліна Черненко (+80 кг).

Українську збірну з рекордним результатом привітав Президент Володимир Зеленський.