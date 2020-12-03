Українські боксери завоювали рекордні 20 медалей на чемпіонаті Європи
Збірна України з боксу з рекордом завершила юніорський чемпіонат Європи. Українські бійці здобули 20 медалей на чемпіонаті Європи у Софії (Болгарія).
Турнір, участь в якому взяли 19 країн, став найуспішнішим в історії збірної України. Як повідомляє Федерація боксу України, українські юніори завоювали 20 медалей різного ґатунку.
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Як медалі виграли українці
- 5 золотих
- 4 срібні
- 11 бронзових.
Це другий показник серед усіх країн-учасниць цьогорічних змагань. У медальному заліку українці поступилися лише Росії.
Хто виграв медалі
Чемпіонами Європи за підсумками фінальних двобоїв стали:
- Віталій Грабовський у ваговій категорії 57 кг;
- Олександр Яровий у категорії 60 кг;
- Олексій Боклах у категорії 63 кг;
- Олександр Балабін у категорії 70 кг;
- Вероніка Накота у ваговій категорії до 66 кг.
Срібними призерами першості континенту стали:
- Максим Рудик (50 кг);
- Айдер Абдураімов (54 кг);
- Анастасія Крамаренко (60 кг);
- Каріне Айрапетян (80 кг).
Бронзові нагороди молодіжного Євро-2020 здобули:
- Джамал Кулієв (80 кг);
- Валерій Шульга (+80 кг);
- Єлизавета Воєвудко (46 кг);
- Аліна Крамар (50 кг);
- Ізабель Габорець (52 кг);
- Ярослава Масюткіна (54 кг);
- Тетяна Довгаль (57 кг);
- Марія Фонотова (63 кг);
- Радмила Родіонова (70 кг);
- Олександра Джигун (75 кг);
- Поліна Черненко (+80 кг).
Українську збірну з рекордним результатом привітав Президент Володимир Зеленський.
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