Национальная сборная Украины по боксу в Болгарии провела тренировку с главой AIBA Умаром Кремлевым. 22 февраля в Болгарии стартует международный турнир высшей категории – "Странджа 2021".

Перед началом турнира наша команда провела совместную тренировку с президентом Международной федерации любительского бокса, российским Умаром Кремлевым. Смотрите также: Украина помогла России победить на выборах президента Международной ассоциации бокса

Сборная Украины провела тренировку с Умаров Кремлевым / Фото: Фейсбук Ukrainian Boxing Federation Что известно о Кремлеве Умар Кремлев – бывший генеральный секретарь федерации бокса России, участвовал в организации титульного боя в Крыму.

Кремлев возглавил Федерацию бокса России в феврале 2017 года.

В ноябре 2018 года функционер стал первым россиянином, который вошел в состав исполкома AIBA. А в феврале 2019 года он возглавил комиссию организации по маркетингу и был избран первым вице-президентом Европейской боксерской конфедерации (EUBC).

В декабре 2020 года Кремлев избран президентом Международной федерации любительского бокса (AIBA). На выборах Украина поддержала его кандидатуру.