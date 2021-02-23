Сборная Украины по боксу провела тренировку с российским Кремлевым: фото
Национальная сборная Украины по боксу в Болгарии провела тренировку с главой AIBA Умаром Кремлевым. 22 февраля в Болгарии стартует международный турнир высшей категории – "Странджа 2021".
Источник:24 канал
Перед началом турнира наша команда провела совместную тренировку с президентом Международной федерации любительского бокса, российским Умаром Кремлевым.
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Сборная Украины провела тренировку с Умаров Кремлевым / Фото: Фейсбук Ukrainian Boxing Federation
Что известно о Кремлеве
- Умар Кремлев – бывший генеральный секретарь федерации бокса России, участвовал в организации титульного боя в Крыму.
- Кремлев возглавил Федерацию бокса России в феврале 2017 года.
- В ноябре 2018 года функционер стал первым россиянином, который вошел в состав исполкома AIBA. А в феврале 2019 года он возглавил комиссию организации по маркетингу и был избран первым вице-президентом Европейской боксерской конфедерации (EUBC).
- В декабре 2020 года Кремлев избран президентом Международной федерации любительского бокса (AIBA). На выборах Украина поддержала его кандидатуру.
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