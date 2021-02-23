Національна збірна України з боксу в Болгарії провела тренування з главою AIBA Умаром Кремльовим. 22 лютого в Болгарії стартує міжнародний турнір вищої категорії – "Странджа 2021".

Перед початком турніру наша команда провела спільне тренування з президентом Міжнародної федерації любительського боксу, росіянином Умаром Кремльовим. Дивіться також: Україна допомогла Росії перемогти на виборах президента Міжнародної асоціації боксу

Збірна України провела тренування з Умаров Кремльовим / Фото: фейсбук Ukrainian Boxing Federation Що відомо про Кремльова Умар Кремлеьов – колишній генеральний секретар федерації боксу Росії, який брав участь в організації титульного бою в Криму.

Кремльов очолив Федерацію боксу Росії в лютому 2017 року.

У листопаді 2018 року функціонер став першим росіянином, який увійшов до складу виконкому AIBA. А в лютому 2019 року він очолив комісію організації з маркетингу і був обраний першим віцепрезидентом Європейської боксерської конфедерації (EUBC).

У грудні 2020 року Кремльов обраний президентом Міжнародної федерації любительського боксу (AIBA). На виборах Україна підтримала його кандидатуру.