На этапе Кубка IBU в немецком Арбере мужская сборная Украины в невероятном стиле сумела завоевать серебряную награду. Соперников за второе место нашим биатлонистам удалось обойти уже на самом финише.

На этот этап сборная Украины вышла в составе Руслана Бригадира, Андрея Доценко, Тараса Лесюка и Богдана Цимбала.

К теме Пидручный финишировал 20-ым в масстарте, Тарьей Бе одержал победу

Начала Украина крайне удачно. Бригадир был среди лидеров. И вышел на первом месте после первой стрельбы, отстрелявшись метко и быстро. Но скорость на трассе была не такой высокой. А при второй стрельбе он допустил один промах. Поэтому Андрей Доценко получил эстафету уже девятым.

В отличие от напарника, Доценко неудачно провел первую половину своей гонки (один промах), но невероятно – вторую (самая быстрая стрельба). Он же передал эстафету пятым.

Тарас Лесюк, который бежал третьим среди украинцев, пытался удержать положительную для нас позицию. Он допустил по одному промаху на каждой из стрельб, а также пропустил вперед французов, опустив нас на шестое место.

Настоящее чудо на трассе создал Богдан Цимбал. Он был довольно быстр. А на первой стрельбе – еще и меток. И лишь на последнем стрельбище использовал два дополнительных патрона. Но ошиблись и соперники украинцев, поэтому Цимбал на финишный круг вышел на третьем месте. А уже на трассе сумел обойти французского биатлониста, опередив его на 2,6 секунды.

Кубок IBU. Мужская эстафета

Германия (0+5) 1:13:36,7 Украина (0+6) +1:01,9 Франция (0+5) +1:04,5

Отметим, что на четвертом месте финишировала сборная Норвегии, у которой в пассиве аж шесть кругов штрафа.