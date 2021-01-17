На етапі Кубка IBU в німецькому Арбері чоловіча збірна України у неймовірному стилі зуміла вибороти срібну нагороду. Суперників за друге місце нашим біатлоністам вдалося обійти вже на самому фініші.

На цей етап збірна України вийшла у складі Руслана Бригадира, Андрія Доценка, Тараса Лесюка та Богдана Цимбала.

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Розпочала Україна вкрай вдало. Бригадир був серед лідерів. І вийшов на першому місці після першої стрільби, відстрілявшись влучно та швидко. Але швидкість на трасі була не такою високою. А при другій стрільбі він допустив один промах. Тож Андрій Доценко отримав естафету вже дев'ятим.

На відміну від напарника, Доценко невдало провів першу половину своєї гонки (один промах), але неймовірно – другу (найшвидша стрільба). Він же передав естафету п'ятим.

Тарас Лесюк, який біг третім серед українців, намагався втримати позитивну для нас позицію. Він допустив по одному промаху на кожній зі стрільб, а також пропустив вперед французів, опустивши нас на шосте місце.

Справжнє диво на трасі створив Богдан Цимбал. Він був доволі швидкий. А на першій стрільбі – ще й влучний. І лише на останньому стрільбищі використав два додаткові патрони. Але хибили й суперники українців, тож Цимбал на фінішне коло вийшов на третьому місці. А вже на трасі зумів обійти французького біатлоніста, випередивши його на 2,6 секунди.

Кубок IBU. Чоловіча естафета

Німеччина (0+5) 1:13:36,7 Україна (0+6) +1:01,9 Франція (0+5) +1:04,5

Відзначимо, що на четвертому місці фінішувала збірна Норвегії, в якої в пасиві аж шість кіл штрафу.