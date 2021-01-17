Украинец Дмитрий Пидручный не сумел побороться за медали в масстарте на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Он финишировал на 20-м месте. Победу же одержал норвежец Тарьей Бё.

Пидручный был единственным из украинцев, который выступил в масстарте. И в начале гонки он держался вблизи лидеров. Но промах уже на первой стрельбе лежа, затем один круг штрафа, отбросил его аж на 17-е место. Отставание от лидера составило 22,4 секунды.

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Исправился за эту досадную ошибку Пидручный во время второй стрельбы. Он закрыл все мишени без промаха, затем вышел на трассу на девятом месте. До первого места было 10,2 секунды.

Провальным для украинца стала третья стрельба. Пидручный долго готовился, поэтому потерял драгоценные секунды. А после этого допустил один промах. Поэтому только 20-е место и 47,3 секунды отставания.

Во время четвертой стрельбы Пидручный промахов не допустил. Но бороться за попадание в первую десятку шансов не было. Поэтому в итоге он финишировал на 20-м месте.

Победу в масстарте одержал Тарьей Бё. Он допустил лишь один промах. Как раз во время четвертой стрельбы. И вышел на финишный круг на четвертом месте. Но хорошая скорость позволили ему оставить позади и австрийца Феликса Ляйтнера, и швейцарца Беньямина Вегера. которые прошли трассу без единого промаха.

Результаты мужского масстарта в Обехофе

1. Тарьей Бё (0+0+0+ 1) 37:41,9

2. Феликс Ляйтнер (0+0+0+0) +3,6

3. Беньямин Вегер (0+0+0+ 0) +7,8

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20. Дмитрий Пидручный (1+0+1+0) +1:07,9