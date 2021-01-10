В воскресенье, 10 января, 5-й этап в немецком Оберхофе по биатлону завершится двумя эстафетными гонками. Украинская сборная выступит в них в довольно интересных составах.

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра определился со стартовым составом на эстафетные гонки в Оберхофе, пишет 24 канал.

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Соревновательный день откроет смешанная эстафета, старт гонки начнется в 12:30 (по киевскому времени). Интересно, что в одной из гонок участие не примет лидер и капитан женской команды Елена Пидгрушная, которая в субботу, 9 января, праздновала свое 34-летие. Также вне заявки осталась 25-летняя Анастасия Меркушина, которая только недавно присоединилась к команде и Екатерина Бех.

Состав на смешанную эстафету

Дарья Блашко

Юлия Джима

Артем Прима

Дмитрий Пидручный

Добавим, что тренерский штаб перед гонкой дал отдохнуть Блашко и Пидручному, сняв их со старта в гонках преследования.

Вторыми на старт выйдут спортсмены в одиночной эстафете. Биатлонисты выйдут на трассу в 15:40 (по киевскому времени). Здесь Украина стартует с 7-м номером на бобе.

Состав на одиночную эстафету

Вита Семеренко

Антон Дудченко

Хотя эти гонки станут последними на пятом этапе Кубка мира, но команды не будут переезжать в другую страну для участия в шестом этапе. Он также состоится в Оберхофе (13-17 января).



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