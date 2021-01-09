В немецком Оберхофе 9 января продолжился биатлонный сезон-2020/2021. В рамках 5-го этапа Кубка мира состоялась женская гонка преследования.

Жаркий финиш персьюта выдался норвежским. Тириль Экхофф и Марте Олсбю Ройселанд решили между собой, кто же победит в первом преследовании 2021-го года. В финишном коридоре победительница спринта классно перекрыла коридор партнерше по команде и одержала победу, оставив за спиной лидера общего зачета Кубка мира, пишет 24 канал.

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Тройку лидеров замкнула австрийка Лиза Тереза Хаузер, которая два дня подряд оставляет за собой третью ступеньку пьедестала.

Результаты гонки

1. Тириль Экхофф (Норвегия)

2. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия)

3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

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14. Юлия Джима (Украина)

39. Елена Пидгрушная

Как выступали украинки в персьюте

Перед стартом тренерский штаб снял с гонки третью представительницу Украины Дарью Блашко. Вероятно, что 24-летнюю украинку решили поберечь на эстафету. Первой на старт среди украинских биатлонисток вышла Юлия Джима, стартовавшая 10-й.

Джима удачно отработала на первом огневом рубеже и вышла из стрельбы 10-й. Елена Пидгрушная, которая 9 января празднует свое 34-летие, тоже поддержала начинания партнерши по команде и отстрелялась "чисто".

На второй стрельбе Джима снова показала класс и подтвердила свой статус одной из лучших стрелков в биатлоне. 30-летняя киевлянка выехала на третий круг с 8-м результатом, проигрывая лидеру Экхофф меньше минуты (+57,6).

Капитан Украины Пидгрушная тоже была непоколебимой – второй подряд ноль. 10 из 10 позволило украинской биатлонистке на экваторе гонки подняться в топ-40. Она улучшила свой результат на 14 позиций.

Третий рубеж стал ключевым для украинки. Джима дважды попала в "молоко", что сразу отбросило ее за пределы топ-10 – лишь 15 позиция. Отставание от десятки лучших составляло менее 20 секунд. Именинница Пидгрушная пошла по стопам напарницы по сборной – тоже две ошибки. Правда, они не слишком ухудшили позиции украинки – 41 место по сравнению с 39-м, которое было перед стрельбой.

На решающей стрельбе Юля добавила в свой пассив еще один промах. Проехав 150 дополнительных метров штрафа, лучшая среди украинок вышла на последний круг 13-й. А вот Пидгрушная отстрелялась на ноль – 39 место.

На последнем круге Джима пропустила мимо себя французскую биатлонистку Жулью Симон и финишировала 14-й. Пидгрушная так и осталась 39-й.