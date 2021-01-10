Збірна України з біатлону виступить у несподіваних складах в естафетах в Оберхофі
У неділю, 10 січня, 5-й етап у німецькому Оберхофі з біатлону завершиться двома естафетними гонками. Українська збірна виступить у них у доволі цікавих складах.
Головний наставник збірної України з біатлону Юрай Санітра визначився зі стартовими складами на естафетні гонки у Оберхофі, пише 24 канал.
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Змагальний день відкриє змішана естафета, старт гонки розпочнеться о 12:30 (за київським часом). Цікаво, що у жодній з гонок участь не візьме лідерка та капітан жіночої команди Олена Підгрушна, яка у суботу, 9 січня, святкувала своє 34-річчя. Також поза заявками залишилась 25-річна Анастасія Меркушина, яка лише нещодавно приєдналась до команди та Катерина Бех.
Склад на змішану естафету
- Дар'я Блашко
- Юлія Джима
- Артем Прима
- Дмитро Підручний
Додамо, що тренерський штаб перед гонкою дав відпочити Блашко та Підручному, знявши їх зі старту у гонках переслідування.
Другими на старт вийдуть спортсмени у одиночній естафеті. Біатлоністи вийдуть на трасу о 15:40 (за київським часом). Тут Україна стартуватиме із 7-м номером на бібі.
Склад на одиночну естафету
- Віта Семеренко
- Антон Дудченко
Хоча ці гонки стануть останніми на п'ятому етапі Кубка світу, але команди не будуть переїжджати у іншу країну для участі у шостому етапі. Він також відбудеться у Оберхофі (13-17 січня).
Календар біатлонного сезону-2020/2021 / Інфографіка 24 канал
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