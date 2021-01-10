У неділю, 10 січня, 5-й етап у німецькому Оберхофі з біатлону завершиться двома естафетними гонками. Українська збірна виступить у них у доволі цікавих складах.

Головний наставник збірної України з біатлону Юрай Санітра визначився зі стартовими складами на естафетні гонки у Оберхофі, пише 24 канал.

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Змагальний день відкриє змішана естафета, старт гонки розпочнеться о 12:30 (за київським часом). Цікаво, що у жодній з гонок участь не візьме лідерка та капітан жіночої команди Олена Підгрушна, яка у суботу, 9 січня, святкувала своє 34-річчя. Також поза заявками залишилась 25-річна Анастасія Меркушина, яка лише нещодавно приєдналась до команди та Катерина Бех.

Склад на змішану естафету

Дар'я Блашко Юлія Джима Артем Прима Дмитро Підручний

Додамо, що тренерський штаб перед гонкою дав відпочити Блашко та Підручному, знявши їх зі старту у гонках переслідування.

Другими на старт вийдуть спортсмени у одиночній естафеті. Біатлоністи вийдуть на трасу о 15:40 (за київським часом). Тут Україна стартуватиме із 7-м номером на бібі.

Склад на одиночну естафету

Віта Семеренко Антон Дудченко

Хоча ці гонки стануть останніми на п'ятому етапі Кубка світу, але команди не будуть переїжджати у іншу країну для участі у шостому етапі. Він також відбудеться у Оберхофі (13-17 січня).



Календар біатлонного сезону-2020/2021 / Інфографіка 24 канал