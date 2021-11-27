Сборная Украины по биатлону определилась с составом на спринт в Эстерсунде
Источник:24 канал
Мужская и женская сборные Украины определились с составом на спринт в Эстерсунде. Гонки состоятся 28 ноября в рамках первого этапа Кубка мира.
Впервые в сезоне выступят сразу две украинские биатлонистки. Речь идет о Вите Семеренко и Елене Билосюк. Обе спортсменки пропускали индивидуальную гонку.
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Первой из украинок в спринте стартует Вита Семеренко. Она получила 32-й стартовый номер.
Состав женской сборной Украины
- 32. Вита Семеренко
- 37. Валентина Семеренко
- 46. Юлия Джима
- 84. Елена Билосюк
- 98. Анастасия Меркушина
В то же время тренер мужской команды Юрай Санитра решил не менять состав после индивидуалки. В спринте выступят все биатлонисты, пробежавшие 20 километров "индивидуалки".
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Состав мужской сборной Украины
- 28. Дмитрий Пидручный
- 33. Антон Дудченко
- 43. Богдан Цымбал
- 85. Денис Насыко
- 109. Андрей Доценко