Сборная Украины по биатлону определилась с составом на спринт в Эстерсунде

27 ноября 2021 , 20:22
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Источник:

24 канал

Мужская и женская сборные Украины определились с составом на спринт в Эстерсунде. Гонки состоятся 28 ноября в рамках первого этапа Кубка мира.

Впервые в сезоне выступят сразу две украинские биатлонистки. Речь идет о Вите Семеренко и Елене Билосюк. Обе спортсменки пропускали индивидуальную гонку.

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Первой из украинок в спринте стартует Вита Семеренко. Она получила 32-й стартовый номер.

Состав женской сборной Украины

  • 32. Вита Семеренко
  • 37. Валентина Семеренко
  • 46. ​​Юлия Джима
  • 84. Елена Билосюк
  • 98. Анастасия Меркушина

В то же время тренер мужской команды Юрай Санитра решил не менять состав после индивидуалки. В спринте выступят все биатлонисты, пробежавшие 20 километров "индивидуалки".

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Состав мужской сборной Украины

  • 28. Дмитрий Пидручный
  • 33. Антон Дудченко
  • 43. Богдан Цымбал
  • 85. Денис Насыко
  • 109. Андрей Доценко
К сведению. Женская спринтерская гонка начнется в 12.00. Мужчины стартуют в спринте в 14:45.
Автор: Михайло Гема