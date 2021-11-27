Сборная Украины по биатлону определилась с составом на спринт в Эстерсунде

Мужская и женская сборные Украины определились с составом на спринт в Эстерсунде. Гонки состоятся 28 ноября в рамках первого этапа Кубка мира.

Впервые в сезоне выступят сразу две украинские биатлонистки. Речь идет о Вите Семеренко и Елене Билосюк. Обе спортсменки пропускали индивидуальную гонку.

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Первой из украинок в спринте стартует Вита Семеренко. Она получила 32-й стартовый номер.

Состав женской сборной Украины

32. Вита Семеренко

37. Валентина Семеренко

46. ​​Юлия Джима

84. Елена Билосюк

98. Анастасия Меркушина

В то же время тренер мужской команды Юрай Санитра решил не менять состав после индивидуалки. В спринте выступят все биатлонисты, пробежавшие 20 километров "индивидуалки".

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Состав мужской сборной Украины

28. Дмитрий Пидручный

33. Антон Дудченко

43. Богдан Цымбал

85. Денис Насыко

109. Андрей Доценко

Женская спринтерская гонка начнется в 12.00. Мужчины стартуют в спринте в 14:45.