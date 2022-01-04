Сборная Украины по биатлону назвала состав на первые гонки в 2022 году

Тренерские штабы мужской и женской сборных Украины определились с составами на первые гонки в 2022 году. Уже 7 – 9 января в немецком Оберхове состоится 5-й этап Кубка мира сезона-2021/2022.

Билосюк пропустит этап в Оберхофе

Этап в Оберхофе пропустит капитанка сборной Украины Елена Билосюк. Тренер сборной Украины Урош Велепец рассказал, что она продолжит подготовку на сборе в Поклюке (Словения).

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Гонки в Германии пропустят Анастасия Меркушина и Ирина Петренко. Обе восстанавливаются после инфекции на сборе в Поклюке.

Билосюк и Петренко в составе сборной Украины заменят Валентина Семеренко и Екатерина Бех. Остались в составе Юлия Джима, Дарья Блашко и Ольга Абрамова.

Состав женской команды

Юлия Джима

Дарья Блашко

Валентина Семеренко

Ольга Абрамова

Екатерина Бех.

В мужской сборной в Оберхове вернется основной состав, пропускавший этап в Анси. Речь идет о Дмитрии Подручном, Артеме Приме, Антоне Дудченко и Богдане Цимбале.

В составе сборной Украины шестеро биатлонистов. Наставник команды Юрай Санитра включил также Артема Тищенко и Тараса Лесюка.

Состав мужской команды