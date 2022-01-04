Из-за теплой погоды и прогнозируемого дождя 6 января мужской спринт перенесен на пятницу, 7 января, в 11:30. Расписание других гонок остается неизменным.
Смотрите также Брынзак назвал состав женской команды на пятый этап Кубка мира в Германии
После внесения изменений программа этапа выглядит следующим образом:
7 января. 13:30. Спринт. Мужчины
7 января. 16:15. Спринт. Женщины
8 января. 14:15. Смешанная эстафета
8 января. 16:45. Сингл-микст
9 января. 14:30. Гонка преследования. Мужчины
9 января. 16:45. Гонка преследования. Женщины
Другие изменения
- Также в связи с усилением эпидемиологической ситуации в Европе, IBU ужесточил антиковидные правила на всех январских этапах Кубка мира и Кубка IBU.
- Теперь все участники обязаны проходить ПЦР-тесты для аккредитации, а также дополнительный тест (ПЦР и антиген) – после аккредитации.
- Также для организации бесперебойной процедуры тестирования IBU снова будет использовать собственную лабораторию.