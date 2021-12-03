Сборная Украины по биатлону назвала состав на первую эстафету в сезоне
Источник:24 канал
В шведском Эстерсунде продолжается второй этап Кубка мира по биатлону. Впервые в сезоне-2021/2022 состоится мужская эстафета. Сборная Украины определилась с составом на гонку.
Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра включил в состав Дмитрия Пидручного, Богдана Цымбала и Антона Дудченко. Все трое биатлонистов выступали на первом этапе, который также состоялся в Эстерсунде.
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В то же время Санитра доверил место в составе Артему Приме. Он присоединился к сборной Украины только на втором этапе Кубка мира. Первый этап он пропускал из-за вспышки коронавируса в сборной Украины.
Состав сборной Украины на эстафету
- Дмитрий Пидручный
- Артем Прима
- Богдан Цымбал
- Антон Дудченко
В предыдущем сезоне сборная Украины выступила в таком составе на этапе Кубка мира в Поклюке. Наши биатлонисты продемонстрировали лучший результат сезона, заняв 5-ю строчку.Внимание. Мужская эстафета состоится 4-го декабря и начнется в 16:10. Следить за гонкой можно онлайн по этой ссылке.