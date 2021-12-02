Очередной успех Швеции

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон снова одержал блестящую победу в спринтерской гонке в Швеции. Даже один промах на огневом рубеже не помешал ему получить "золото". Благодаря этому успеху спортсмен перехватит желтую майку лидера.

Кстати Хаузер сенсационно победила в спринте, провал украинок в Эстерсунде

Подиум со шведом разделили французы. Эмильен Жаклен завоевал серебряную награду, а его напарник Кантен Фийон-Майе – "бронзовую". Им тоже не удалось "чисто" закрыть все мишени, у них по одной не закрытой мишени на стрельбе.

Неудачная гонка для украинцев

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный продемонстрировал лучший результат среди украинцев. Он единственный попал в зачетную зону, расположившись на 23-м месте. Украинец отправился на один штрафной круг после второй стрельбы стоя.

Антон Дудченко оказался на 44-м месте в финишном протоколе. Украинец сделал по одному промаху на двух огневых рубежах. К сожалению, все остальные представители Украины оказались вне топ-60.

Для Артема Примы, пропустившего первый этап из-за коронавируса, гонка тоже не задалась. Он занял 76-е место, допустив одну ошибку на стрельбе.

Тарас Лесюк и Богдан Цымбал разделили 93-е место. Однако количество ошибок у них разное. Тарас отправился на один штрафной круг, а Богдан трижды не закрыл мишень.

Результаты спринта

1. Себастьян Самуэльсон (Швеция, 1+0) 22:58.

2. Эмильен Жаклен (Франция, 0+1)+18.0

3. Кантен Фийон-Майе (Франция, 0+1)+21.5

…

23. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1) +1:19.2

44. Антон Дудченко (Украина, 1+1) +1:53.1

76. Артем Прима (Украина, 0+1)+2:37.1

93. Богдан Цымбал (Украина, 2+1) +3:07.2

93. Тарас Лесюк (Украина, 0+1) +3:07.2