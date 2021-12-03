Головний тренер збірної України Юрай Санітра включив до складу Дмитра Підручного, Богдана Цимбала та Антона Дудченка. Усі троє біатлоністів виступали на першому етапі, який також відбувся в Естерсунді.
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Водночас Санітра довірив місце у складі Артему Примі. Він приєднався до збірної України тільки на другому етапі Кубка світу. Перший етап він пропускав через спалах коронавірусу в збірній України.
Склад збірної України на естафету
- Дмитро Підручний
- Артем Прима
- Богдан Цимбал
- Антон Дудченко
У попередньому сезоні збірна України виступила у такому складі на етапі Кубка світу в Поклюці. Наші біатлоністи продемонстрували найкращий результат сезону, посівши 5-у сходинку.