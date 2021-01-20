В четверг, 21 января, стартует седьмой этап Кубка мира по биатлону. Он состоится в итальянском Антхольце. На этом турнире сборная Украины представит по 5 биатлонистов и биатлонисток.

Сборная Украины на этапе Кубка мира в Антхольце будет представлена ​​в том же составе, что и на предыдущих стартах, пишет xsport.

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Состав сборной Украины на седьмой этап Кубка мира

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко

Женщины: Юлия Джима, Дарья Блашко, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Вита Семеренко

Первыми на старт выйдут женщины. Уже 21 января они примут участие в индивидуальной гонке на 15 километров. Первой из украинок стартует Дарья Блашко, у нее будет 4 стартовый номер. Далее будут Юлия Джима (33-я), Елена Пидгрушная (49-я), Валентина Семеренко (52-я) и Вита Семеренко (78-я).

В целом на этапе в Антхольце предусмотрено шесть стартов – индивидуальная гонка, масс-старт и эстафета.

Календарь седьмого этапа Кубка мира по биатлону