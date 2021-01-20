Сборная Украины по биатлону назвала состав на этап Кубка мира в Антхольце
В четверг, 21 января, стартует седьмой этап Кубка мира по биатлону. Он состоится в итальянском Антхольце. На этом турнире сборная Украины представит по 5 биатлонистов и биатлонисток.
Сборная Украины на этапе Кубка мира в Антхольце будет представлена в том же составе, что и на предыдущих стартах, пишет xsport.
К теме Биатлон: сборная Украины назвала состав на чемпионат Европы
Состав сборной Украины на седьмой этап Кубка мира
- Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко
- Женщины: Юлия Джима, Дарья Блашко, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Вита Семеренко
Первыми на старт выйдут женщины. Уже 21 января они примут участие в индивидуальной гонке на 15 километров. Первой из украинок стартует Дарья Блашко, у нее будет 4 стартовый номер. Далее будут Юлия Джима (33-я), Елена Пидгрушная (49-я), Валентина Семеренко (52-я) и Вита Семеренко (78-я).
В целом на этапе в Антхольце предусмотрено шесть стартов – индивидуальная гонка, масс-старт и эстафета.
Календарь седьмого этапа Кубка мира по биатлону
- Четверг, 21 января, 15:15. Женщины, индивидуальная гонка (15 км)
- Пятница, 22 января, 14:15. Мужчины, индивидуальная гонка (20 км)
- Суббота, 23 января, 14:10. Женщины, масс-старт (12,5 км)
- Суббота, 23 января, 16:05. Мужчины, эстафета (4х7,5 км)
- Воскресенье, 24 января, 13.00. Женщины, эстафета (4х6 км)
- Воскресенье, 24 января, 15:45. Мужчины, масс-старт (15 км)
Поделиться новостью