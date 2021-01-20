Збірна України з біатлону назвала склад на етап Кубка світу в Антхольці
В четвер, 21 січня, стартує сьомий етап Кубка світу з біатлону. Він відбудеться в італійському Антхольці. На цьому турнірі збірна України представлять по 5 біатлоністів та біатлоністок.
Збірна України на етапі Кубка світу в Антхольці буде представлена в тому ж складі, що і на попередніх стартах, пише xsport.
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Склад збірної України на сьомий етап Кубка світу
- Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко
- Жінки: Юлія Джима, Дар'я Блашко, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Віта Семеренко
Першими на старт вийдуть жінки. Вже 21 січня вони візьмуть участь в індивідуальній гонці на 15 кілометрів. Першою з українок стартує Дарія Блашко, в неї буде 4 стартовий номер. Далі будуть Юлія Джима (33-я), Олена Підгрушна (49-а), Валентина Семеренко (52-а) та Віта Семеренко (78-а).
Загалом на етапі в Антхольці передбачено шість стартів – індивідуальна гонка, мас-старт та естафета.
Календар сьомого етапу Кубка світу з біатлону
- Четвер, 21 січня, 15:15. Жінки, індивідуальна гонка (15 км)
- П'ятниця, 22 січня, 14:15. Чоловіки, індивідуальна гонка (20 км)
- Субота, 23 січня, 14:10. Жінки, мас-старт (12,5 км)
- Субота, 23 січня, 16:05. Чоловіки, естафета (4х7,5 км)
- Неділя, 24 січня, 13.00. Жінки, естафета (4х6 км)
- Неділя, 24 січня, 15:45. Чоловіки, мас-старт (15 км)
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