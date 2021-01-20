В четвер, 21 січня, стартує сьомий етап Кубка світу з біатлону. Він відбудеться в італійському Антхольці. На цьому турнірі збірна України представлять по 5 біатлоністів та біатлоністок.

Збірна України на етапі Кубка світу в Антхольці буде представлена в тому ж складі, що і на попередніх стартах, пише xsport.

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Склад збірної України на сьомий етап Кубка світу

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко

Жінки: Юлія Джима, Дар'я Блашко, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Віта Семеренко

Першими на старт вийдуть жінки. Вже 21 січня вони візьмуть участь в індивідуальній гонці на 15 кілометрів. Першою з українок стартує Дарія Блашко, в неї буде 4 стартовий номер. Далі будуть Юлія Джима (33-я), Олена Підгрушна (49-а), Валентина Семеренко (52-а) та Віта Семеренко (78-а).

Загалом на етапі в Антхольці передбачено шість стартів – індивідуальна гонка, мас-старт та естафета.

Календар сьомого етапу Кубка світу з біатлону