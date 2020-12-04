В рамках второго этапа Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти состоится первая классическая эстафета сезона-2020/2021. Женская эстафета состоится в субботу, 5 декабря.

Новый наставник женской сборной Украины Юрай Санитра определился со своим первым составом на эстафету. Об этом сообщает XSPORT.

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В гонке примет участие перспективная биатлонистка Дарья Блашко. Она будет стартовать первой. Завершать эстафету лидер украинской команды Елена Пидгрушная.

Состав сборной Украины

Дарья Блашко

Валентина Семеренко

Вита Семеренко

Елена Пидгрушная.

В состав сборной Украины сенсационно не попала олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Джима. Отметим, что она имеет личного тренера Уроша Велепця.

Юрай Санитра сообщил, что Джима не будет стартовать, ведь она хочет отдохнуть и лучше подготовиться к третьему этапу Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Женская эстафета состоится в субботу, 5 декабря. Начало гонки в 16:15.