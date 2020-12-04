У рамках другого етапу Кубка світу з біатлону у фінському Контіолахті відбудеться перша класична естафета сезону-2020/2021. Жіноча естафета відбудеться у суботу, 5 грудня.

Новий наставник жіночої збірної України Юрай Санітра визначився зі своїм першим складом на естафету. Про це повідомляє XSPORT.

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У гонці візьме участь перспективна біатлоністка Дар'я Блашко. Вона стартуватиме першою. Завершуватиме естафету лідерка української команди – Олена Підгрушна.

Склад збірної України

Дар'я Блашко

Валентина Семеренко

Віта Семеренко

Олена Підгрушна.

До складу збірної України сенсаційно не потрапила олімпійська чемпіонка 2014 року Юлія Джима. Зазначимо, що вона має особистого тренера – Уроша Велепця.

Юрай Санітра повідомив, що Джима не стартуватиме, адже вона хоче відпочити та краще підготуватися до третього етапу Кубка світу у Хохфільцені (Австрія).