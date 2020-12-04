Збірна України з біатлону назвала несподіваний склад на першу естафету сезону
У рамках другого етапу Кубка світу з біатлону у фінському Контіолахті відбудеться перша класична естафета сезону-2020/2021. Жіноча естафета відбудеться у суботу, 5 грудня.
Новий наставник жіночої збірної України Юрай Санітра визначився зі своїм першим складом на естафету. Про це повідомляє XSPORT.
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У гонці візьме участь перспективна біатлоністка Дар'я Блашко. Вона стартуватиме першою. Завершуватиме естафету лідерка української команди – Олена Підгрушна.
Склад збірної України
- Дар'я Блашко
- Валентина Семеренко
- Віта Семеренко
- Олена Підгрушна.
До складу збірної України сенсаційно не потрапила олімпійська чемпіонка 2014 року Юлія Джима. Зазначимо, що вона має особистого тренера – Уроша Велепця.
Юрай Санітра повідомив, що Джима не стартуватиме, адже вона хоче відпочити та краще підготуватися до третього етапу Кубка світу у Хохфільцені (Австрія).
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