Сборная Украины по биатлону "новой" четверкой выступит в эстафете в Оберхофе
В немецком Оберхофе 15 января состоится мужская классическая эстафета в рамках 6-го этапа Кубка мира по биатлону. В третий раз в сезоне эстафету побегут мужские сборные.
Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра назвал состав команды. Об этом сообщает 24 канал.
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Сборная Украины изменила состав по сравнению с другими гонками.
Состав сборной Украины
- Артем Тищенко
- Дмитрий Пидручный
- Антон Дудченко
- Артем Прима
Впервые эстафета в этом сезоне состоялась в Контиолахти. Сборная Украины в составе Прима, Пидручный, Ткаленко, Цимбал финишировала 10-й.
В австрийском Антхольце эстафету бежали Прима, Ткаленко, Пидручный, Дудченко. Они продемонстрировали 13-е время.
Мужская эстафета в Оберхофе состоится 15 января. Начало в 15:30.
Календарь биатлонного сезона-2020/2021 / Инфографика 24 канал
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