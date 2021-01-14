В немецком Оберхофе 15 января состоится мужская классическая эстафета в рамках 6-го этапа Кубка мира по биатлону. В третий раз в сезоне эстафету побегут мужские сборные.

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра назвал состав команды. Об этом сообщает 24 канал. Не пропустите Кубок мира по биатлону-2020/2021: онлайн-трансляция Сборная Украины изменила состав по сравнению с другими гонками. Состав сборной Украины Артем Тищенко

Дмитрий Пидручный

Антон Дудченко

Артем Прима Впервые эстафета в этом сезоне состоялась в Контиолахти. Сборная Украины в составе Прима, Пидручный, Ткаленко, Цимбал финишировала 10-й. В австрийском Антхольце эстафету бежали Прима, Ткаленко, Пидручный, Дудченко. Они продемонстрировали 13-е время. Мужская эстафета в Оберхофе состоится 15 января. Начало в 15:30. Календарь биатлонного сезона-2020/2021 / Инфографика 24 канал