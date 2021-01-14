Збірна України з біатлону "новою" четвіркою виступить в естафеті в Оберхофі
У німецькому Оберхофі 15 січня відбудеться чоловіча класична естафета у рамках 6-го етапу Кубка світу з біатлону. Втретє у сезоні естафету побіжать чоловічі збірні.
Головний тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра назвав склад команди. Про це повідомляє 24 канал.
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Збірна України змінила склад у порівнянні з іншими гонками.
Склад збірної України
- Артем Тищенко
- Дмитро Підручний
- Антон Дудченко
- Артем Прима
Вперше естафета у цьому сезоні відбулася у Контіолахті. Збірна України у складі Прима, Підручний, Ткаленко, Цимбал фінішувала 10-ю.
В австрійському Антхольці естафету бігли Прима, Ткаленко, Підручний, Дудченко. Вони продемонстрували 13-й час.
Чоловіча естафета в Оберхофі відбудеться 15 січня. Початок о 15:30.
Календар біатлонного сезону-2020/2021 / Інфографіка 24 канал
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