Для сборной Украины это будут первые матчи после Евробаскета-2022. Но в этот раз в составе команды не будет двух игроков из НБА – Алексея Леня и Святослава Михайлюка.

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В заявку на матчи в ноябре попали выступающие в Европе игроки.

Защитники: Денис Лукашов, Илья Сидоров, Иссуф Санон, Александр Липовой (все – Прометей), Александр Ковляр (Калев, Эстония),

Форварды: Павел Крутоус, Вячеслав Бобров (оба – Будивельник), Иван Ткаченко (Прометей), Андрей Войналович (Тарту, Эстония), Артем Ковалев (Пьено Жвайгждес, Литва), Сергей Павлов (Пярну, Эстония)

Центровые: Владимир Герун (Бетис, Испания), Вячеслав Кравцов (Менорка, Испания)

11 ноября национальная команда в Алмире сыграет против сборной Нидерландов, а 14 ноября в Риге будет принимать команду Исландии.

Ситуация в отборе на чемпионат мира 2023

В квалификации ЧМ-2023 наша сборная провела шесть матчей и идет пятой в таблице группы L. На чемпионат мира выходят три лучшие команды из группы. До завершения отбора командам осталось провести по четыре игры.

Еще два матча сборная Украины проведет в феврале 2023 года – против Италии и Нидерландов.