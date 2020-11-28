Сборная Украины по баскетболу уступила действующим чемпионам Европы в матче квалификации Евробаскет-2022. Причиной стала проваленная первая четверть матча.

Украинцы выиграли три из четырех четвертей этого матча. Но самое неудачное начало матча и привел к тому, что наша сборная в итоге потерпела поражение.

Начало матча стал настоящим холодным душем и шоком для украинцев. Словенцы уже на второй минуте вели +8. А после тайм-аута, взятого украинцами, сделали рывок 18. Поэтому на табло светилось 24:2. Единственным точным броском за украинцев за это время отметился лишь Вячеслав Бобров.

К концу первой четверти ситуация мало чем изменилась. Мы смогли набрать лишь 9 очков, в то время как наш соперник – 33.

Поэтому до конца игры наша команда постоянно была в роли догоняющей. Но это не помешало навязать украинцам борьбу соперникам. Хотя отыграть столь значительный отрыв не удалось.

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На последнюю четверть украинцы выходили, отставая в счете 16 очков. И были близки к тому, чтобы сократить это отставание. Но подобраться ближе, чем на семь очков разницы не удалось. В итоге поражение.

Словения – Украина 84:73 (33:9, 17:19, 13:19, 21:26)

Украина: Герун (15 очков + 3 подбора), Санон (13 очков + 5 подборов + 5 передач), Шундель (12 очков + 1 подбор), Бобров (11 очков + 4 подбора + 5 передач), Кравцов (11 очков + 4 подбора), Лукашов (3 очка + 1 подбор + 3 передачи)

Уже в понедельник, 30 ноября, наша команда сыграет против Австрии.