Збірна України з баскетболу поступилася чинним чемпіонам Європи у матчі кваліфікації Євробаскет-2022. Причиною стала провалена перша чверть матчу.

Українці виграли три з чотирьох чвертей цього матчу. Але саме невдалий початок матчу і призвів до того, що наша збірна у підсумку зазнала поразки.

Початок матчу став справжнім холодним душем та шоком для українців. Словенці вже на другій хвилині вели +8. А після тайм-ауту, взятого українцями, зробили ривок +18. Тож на табло світилося 24:2. Єдиним точним кидком за українців за цей час відзначився лише В’ячеслав Бобров.

До кінця першої чверті ситуація мало чим змінилася. Ми змогли набрати лише 9 очок, у той час як наш суперник – 33.

Тож до кінця гри наша команда постійно була у ролі наздоганаючої. Але це не завадило нав'язати українцям боротьбу суперникам. Хоча відіграти такий значний відрив не вдалося.

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На останню чверть українці виходили, відстаючи у рахунку 16 очок. І були близькі до того, щоб скоротити це відставання. Але підібратися ближче, аніж на сім очок різниці не вдалося. У підсумку поразка.

Словенія – Україна 84:73 (33:9, 17:19, 13:19, 21:26)

Україна: Герун (15 очок + 3 підбирань), Санон (13 очок + 5 підбирань + 5 передач), Шундель (12 очок + 1 підбирання), Бобров (11 очок + 4 підбирання + 5 передач), Кравцов (11 очок + 4 підбирання), Лукашов (3 очки + 1 підбирання + 3 передачі)

Вже у понеділок, 30 листопада, наша команда зіграє проти Австрії.