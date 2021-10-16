О возможной натурализации 28-летнего американца сообщил менеджер сборных Украины по баскетболу Андрей Лебедев.
К слову Киев-Баскет одержал волевую победу в 1 очко на старте Кубка Европы ФИБА
Кэффи обсуждается на предмет натурализации и в расширенном списке сборной Украины на ближайшие матчи он есть. Другой вопрос, что мы не можем его подать, так как у него физически нет паспорта Украины. Будет паспорт – будем разговаривать, а так двигаемся пока без Кэффи. А там посмотрим,
– сказал Лебедев.
Что известно о Кэффи
- Потенциальный новичок сборной Украины в прошлом сезоне в составе БК Запорожье стал самым ценным баскетболистом Суперлиги и возглавил рейтинг лучших бомбардиров чемпионата.
- В июле Кэффи подписал контракт с Киев-Баскетом, главным тренером которого является наставник сборной Украины Айнарс Багатскис.
- В сезоне 2021-2022 уроженец Калифорнии в матчах Суперлиги в среднем за игру набирает по 10,5 очка, 3,3 подбора и 5,7 передачи.