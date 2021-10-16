О возможной натурализации 28-летнего американца сообщил менеджер сборных Украины по баскетболу Андрей Лебедев.

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Кэффи обсуждается на предмет натурализации и в расширенном списке сборной Украины на ближайшие матчи он есть. Другой вопрос, что мы не можем его подать, так как у него физически нет паспорта Украины. Будет паспорт – будем разговаривать, а так двигаемся пока без Кэффи. А там посмотрим,

– сказал Лебедев.

Что известно о Кэффи