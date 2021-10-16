Про можливу натуралізацію 28-річного американця повідомив менеджер збірних України з баскетболу Андрій Лебедєв.

До слова Київ-Баскет здобув вольову перемогу в 1 очко на старті Кубка Європи ФІБА

Кеффі обговорюється на предмет натуралізації і в розширеному списку збірної України на найближчі матчі він є. Інше питання, що ми не можемо його подати, так як у нього фізично немає паспорта України. Буде паспорт – будемо розмовляти, а так рухаємося поки без Кеффі. А там подивимося,

– сказав Лебедєв.

Що відомо про Кеффі