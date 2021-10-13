Киев-Баскет – Трефль Сопот 69:68 (22:19, 18:16, 12:12, 17:21)

В матче против Сопота киевляне лидировали с минимальным преимуществом на протяжении всей первой половины. Украинцы выиграли первую четверть с отрывом в три очка – 22:19, а на перерыв уходили с гандикапом в пять пунктов – 40:35.

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В третьей четверти соперники активно противостояли хозяевам, но и участились ошибки с обеих сторон, поэтому четверть получилась менее результативной – 12:12.

На финальный отрезок матча Киев-Баскет выходил с преимуществом 52:47. Команды демонстрировали равную борьбу в четвертой четверти, но интрига сохранялась до последних секунд. На финальной минуте киевляне лидировали 67:65. Бросок Гаррета увеличил преимущество – 69:65. Трехочковый Янга снова создал напряжение – 69:68. Но добавить очков гостям не удалось – победу сохранили киевляне, заблокировав бросок Янника Франке.

Как третья команда чемпионата Украины 2020/21, Киев-Баскет автоматически начинал участие в Кубке Европы с регулярного сезона. Между тем четвертый украинский клуб "Днепр" должен был проходить квалификацию, что ему не удалось. Днепряне уступили как раз таки Сопоту в первом же раунде отбора.